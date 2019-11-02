Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti. Fitch, bu kararıyla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'nin karnesine dair olumlu bir değerlendirme yaptı.

Kuruluş, en son 2012 kasım ayında Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmiş ardından kredi notu ya da görünümüne ilişkin iyileştirme yapmamıştı.

Fitch Ratings son olarak geçen temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu BB'den 'yatırım yapılabilir seviyenin' 3 kademe altında bulunan BB-'ye düşürmüştü.

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