Son dakika! Yurt genelinde sıcak ve açık bir hava var!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Denizli, Artvin, Rize çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklığın ise İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar da şöyle...

ANKARA: 30, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık.

AFYONKARAHİSAR: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 30, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 27, Parçalı bulutlu.

KARS: 24, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık.