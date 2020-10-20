Yunan bakandan AB'ye Türkiye mektubu

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilim yaşanmaya devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Avrupa Birliği'ne Türkiye hakkında bir mektup gönderdi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan haberde, Atina yönetiminin Avrupa Komisyonu'na Türkiye ile olan gümrük birliği anlaşmasının askıya alınmasını istediğini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi’ye bir mektup gönderdi. Dendias, Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'yle olan gümrük birliği anlaşmasının askıya alınması istedi.

Öte yandan haberde Dendias'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimlere de Türkiye hakkında mektup gönderdiği belirtildi.