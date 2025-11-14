Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Yunan Hava Kuvvetleri'nin paylaşımına sert tepki | Son dakika haberleri

        Yunan Hava Kuvvetleri'nin paylaşımına sert tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çirkin paylaşımı lanetliyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini belirterek, ​bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerle ilgili taziye mesajı konulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

        Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

        Tepkiler geri adım attırdı
        Tepkiler geri adım attırdı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        İki kez uçak kazası yaşadı! Biri mucize, biri yıkan haber!
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Habertürk Anasayfa