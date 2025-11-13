Tepkiler geri adım attırdı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzereyken düşen askeri kargo uçağında 20 askerimizin şehit olmasının acısı yaşanırken Yunan Hava Kuvvetleri büyük tepki toplayan bir paylaşımda bulundu. X'te C-130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı "Günün Fotoğrafı" notuyla yayınlayan Yunan Hava Kuvvetleri, gelen tepkilerin ardından geri adım atarak paylaşımı sildi.

Türkiye şehitlerinin acısını yaşarken Yunan Hava Kuvvetleri skandal bir paylaşıma imza attı. C-130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı "Günün Fotoğrafı" notuyla yayınlanması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da tepkisini gecmişte Yunan başkomutan Trikopis'in kılıcını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teslim ettiği görülen resmi ve esir kampı fotografını paylaşarak gösterdi. Afyoncu, paylaşımını İngilizce "Tarihin en iyi fotoğrafları" notuyla yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." dedi.

Yunan Hava Kuvvetleri, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak paylaşımı sildi. Tepki çeken paylaşımın ardından aynı hesaptan Yunanistan Genelkurmay Başkanının, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na gönderdiği taziye mektubu paylaşıldı.

Yunan Hava Kuvvetlerinin tepkiler üzerine paylaştığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na hitaben yazılan mesajda, "Bu korkunç haberi büyük bir üzüntüyle karşıladık. Kelimeler böylesi bir trajediyi tarif etmeye ve personelinizin kaybı nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü anlatmaya yetmez. Bu zor zamanlarda yanınızdayız. Yunanistan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, lütfen benim içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadeleri yer aldı.

AA muhabirinin ulaştığı Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları, tepki çeken paylaşımın Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ile ilgisi olmadığını, Yunan Hava Kuvvetlerinin töreninden beğenilen bir fotoğraf olduğu için paylaşıldığını ve ardından yanlış anlaşılmaların engellenmesi için silindiğini iddia etti.