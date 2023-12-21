Türkiye genelinde etkili olan yüksek basınç alanı ve şiddetli hissettiğimiz hava kirliliğinin etkisinden çıkıyoruz.

Batı ve güney bölgelerden itibaren yurtta yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Bugün Aydın-Muğla-Fethiye-Antalya arasında kuvvetli rüzgar ve uzun süreli yağışlar bekleniyor. Fethiye-Muğla arasında hortum ve kısa süreli çok kuvvetli fırtına yaşanabilir, bu durum gece saatlerinde Doğu Akdeniz’de ve depremin yaşandığı merkezlerde benzer şekilde olacak. Yağışlar önce batı, ardından doğu bölgeleri etkisi altına alırken yüksek kesimlerde bu gece kar yağacak.

Doğu Anadolu genelinde cuma gününün ilk saatlerinden itibaren şehirlerarası yollar karla beyazlar. Ulaşımda aksamalara hazırlıklı olmakta yarar var.

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Marmara’da ise rüzgarlar güney yönlerden yumuşak esiyor, İstanbul 10°C hissedilen sıcaklıkta aralıklı yağmur topluyor. İstanbul’da baraj doluluk seviyeleri ortalama olarak yüzde 50’ye ulaştı.

Ankara’da hava bu gece soğuyor, başkent ile Kızılcahamam arasında bu gece kar yağma ihtimali var. Ankara genelinde olmasa da şehrin kuzey ilçelerinde yarın sabah olduğunda ince bir kar örtüsü görülebilir.

Cuma ve cumartesi Marmara’dan doğuya gidildikçe kar yağışı ile karşılaşacağız, kayak merkezleri dahil yükseklerde bu hafta sonu yeni kar birikimi görünüyor.