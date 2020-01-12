Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev süreleri Aralık 2018’de birer yıl uzatılmıştı. YSK Başkanı Sadi Güven dahil 6 üyenin görev süresi Ocak 2019’dan Ocak 2020’ye, diğer 5 üyenin görev süresi ise 2022’den 2023’e uzatıldı.

6 ÜYENİN GÖREVİ SONA ERİYOR

23 Ocak’ta Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak. Bu isimlerin görev süresi boyunca en fazla tartışılan karar, 23 Haziran İstanbul tekrar seçimine ilişkin oldu. Görev süresi dolacak 6 isimden Başkan Sadi Güven hariç diğer beş üye, seçimlerinin tekrarı yönünde oy kullanmıştı.

BU HAFTA SEÇİM YAPILACAK

Peki, YSK'nın yeni üyeleri nasıl seçilecek? Yeni üyelerden üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından belirlenecek. Yargıtay ve Danıştay genel kurulları, kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçecek. O kritik seçim ise bu hafta olacak. Yargıtay'da seçiminin 16 Ocak Perşembe günü yapılması kesinleşti. Danıştay'da ise aynı gün olmazsa takip eden bir günde yapılması bekleniyor.

DANIŞTAY’DA BİR KADIN ÜYE SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Seçilecek isimlerin büyük oranda netleştiği kulislere yansıyan bilgiler arasında. Danıştay’dan seçilecek 3 üyeden birinin kadın olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. YSK’nın mevcut üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyordu.

YENİ BAŞKAN DA BELİRLENECEK

6 yıllığına seçilen üyelerin belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek, yeni başkanın, Kurul’un kıdemli ve Yargıtay kökenli bir üyesi olması bekleniyor.