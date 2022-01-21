Yine taksici kâbusu! Turisti kaçırıp darbetti

DHA

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden 34 THL 61 plakalı taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.

İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi. 100 TL veren turistlere taksici, "para yok, gidin" diye bağırmaya başladı.

DEHŞET SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre, taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü. Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anlar kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye defalarca bağırdığı duyuluyor.

KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ

Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını darp ederek araçtan indirmek istedi. Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.

KADININ SAÇLARINDAN ÇEKEREK ARAÇTAN İNDİRDİ

Cep telefonu görüntülerinde, kadını darp ettiği görülen taksici, kadının çekerek zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da kadına küfürler ediyor.

KADIN VE KOCASI TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'ya yaşananları anlatan Loubna Bendeddouche, "Taksim'e gitmek için taksiye bindik. Taksimetrede 20 yazıyordu, bende ödemek için 100 lira verdim. Para üstünü ver dedim, bana "hayır" dedi. Neden olduğunu sordum. 'Çünkü çok trafik vardı' dedi. Ben de 'Umurumda değil, para üstünü ver' dedim ama 'hayır' dedi. Kocam araçtan indi ama kocamı araca geri çekti ve dolaştırmaya başladı. Sürekli 'dur' dedik. Sonra bizi buraya getirdi ve bana saldırdı. Saçıma asıldı, ceketime asıldı ve ceketimi yırttı. Ceketime bakın, ayakkabıma bakın. Tırnaklarıma bakın hepsi kırık. Bu doğru değil" dedi. Kıyafetlerini gösteren Loubna Bendeddouche'nin arbede sırasında kırılan tırnakları ise olay yerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. Turistlerin şikayeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı. "Yağma (Gasp)" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TAKSİMETRE ÜCRETİ 14 TL TUTTU"

Mesut D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mesut D.'nin "Saat 22.00 sıralarında Karaköy de bulunan Galataport'un önünde park etmeye uygun yerde durdum. Burada yaklaşık 5 dakika durduktan sonra daha önceden tanımadığım isimlerini merkezinizde öğrenmiş olduğum müştekiler araca bindiler. Araca biner binmez bir otel ismi söylediler. Bende anlamadığım için Googlemaps uygulamasını açarak telefonu kendilerine uzattım. Otel isimlerini girdikten sonra telefonumu bana geri verdiler. Yazmış oldukları otel Taksim'de bulunan oteldi. Ben de konuma gitmek üzere hareket ettim. Yolculuk sırasında kendi aralarında tartışır vaziyette yüksek sesle konuşuyorlardı. Konumun göstermiş olduğu otelin önüne gelmeden yaklaşık 10 metre gerisinde erkek olan bana 20 TL uzattı. Ben de aldım. O esnada otelin önüne geldik. Taksimetre ücreti 14 TL'ydi. İndi bindi ücreti 20 TL olduğundan dolayı ben kendilerine para üstü vermedim. Erkek olan turist bana hitaben "Money money" dedi. Ben de kendilerine "no money" dedim" dediği öğrenildi.

"YOLCULARIN İNDİKLERİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİM"

"Aracın sağ arka kapısı açıldı ve erkek turistin araçtan indiğini gördüm" diyen Mesut D.'nin, "Aracın sağ arka kapısı açık vaziyette birkaç saniye durduktan sonra kapı kapandı ben de yolcuların indiklerini düşünerek Taksim'den Karaköy istikametine doğru hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ileride kadın turistin araçtan inmediğini fark ettim ve durdum. Dillerini bilmediğim için kadına hitaben arkaya doğru döndüm ve inmesini söyledim. Kadın bana anlayamadığım birkaç kelime söyledi ve araçtan inmedi. Arkamda oluşan trafikten dolayı ben biraz daha ilerledim. Müsait bir yer görünce tekrar durdum araçtan inerek aracın arka kapısını açtım ve inmesini söyledim. Ancak kadın araçtan inmedi ve ben de tekrar şoför kısmına oturarak araç ile ilerlemeye devam ettim. Ben araç ile ilerlerken kadın bana sesini yükselterek anlamadığım kelimeler söyleyerek bağırmaya başladı. Bu esnada araç içerisinde etrafa vuruyordu. Bende kadını binmiş olduğu Galataport'un önüne getirdim" dediği kaydedildi.

"KADINA KARŞI HERHANGİ BİR DARP GİRİŞİMİM KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR"

Mesut D.'nin, "Tekrar araçtan inmesini söyledim fakat inmedi. Aracın içerisinde taksimetre ücreti olarak almış olduğum 20 TL parayı kadına geri verdim ve inmesini söyledim. Kadın araçtan uyarılarımı dinlemeyerek inmediği ve başka müşteri almamı engellediği için sinirlendim. Araçtan inerek arka kapıyı açtım ve kadını sağ kolundan tutarak araç dışına doğru çektim. Araçtan indirmem çok zor oldu ama sonuç olarak araçtan indirmeyi başardım. İndirme sırasında kolundan çekmek dışında kadına herhangi bir başka fiziki müdahalem kesinlikle olmamıştır. Ben kesinlikle kadını darp etmedim. Ben aracın şoför kısmına geçtim ve kadın tekrar araca bindiğini gördüm. Tekrar araçtan inerek kadını kolundan çekme suretiyle araçtan indirdim ve binmesini engellemek için araç kapılarını kilitledim. Kendim bineceğim esnada kapıyı açtım, bindim ve tekrar kapıları kilitleyerek olay yerinden uzaklaştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Benim kadına karşı herhangi bir darp girişimim kesinlikle olmamıştır. Müştekilerden almış olduğum ücreti kendilerine geri verdim. Konu hakkında söyleyeceklerin bunlardan ibarettir" ifadesini verdiği öğrenildi.