Son dakika: Yine Diyarbakır, yine arazi kavgası yine kurşun yağdı!

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mahalle bekçisi M.K. iddiaya göre miras kalan arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve market içerisinde tartıştığı mahalle bekçisi Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde Teknisyen Yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan kardeşlere belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. DHA'nın haberine göre Kadri ve Hayri Kan kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, teslim olan M.K. gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TESLİM OLAN MAHALLE BEKÇİSİ GÖZALTINA ALINDI Olay, öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi üzerinde bulunan bir marketin içerisinde meydana geldi. Markette bulunan mahalle bekçisi M.K., içeri giren ve Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olduğu akrabaları mahalle bekçisi Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde Teknisyen Yardımcısı olan Hayri Kan ile tartıştı. M.K. belinden çıkardığı tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Kardeşler vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis marketin çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Teslim olan mahalle bekçisi M.K. gözaltına alındı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kan kardeşlerin cenazeleri incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA Konu ile ilgili olarak Valilik'ten yapılan açıklamada, Bugün saat 12.30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.K tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi K.K ve Teknisyen Yardımcısı H.K maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.K olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır denildi.