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Diyarbakır'da yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü

Deprem felaketinin etkilediği Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte yıkımına başlanan 9 katlı bina bir anda yerle bir oldu

Giriş: 14.02.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yıkımına başlanan hasarlı bina bir anda çöktü!
Yıkımına başlanan hasarlı bina bir anda çöktü!
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasar gören 9 katlı bina yıkımı sürerken çöktü.

AA'da yer alan habere göre merkez Bağlar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Altın Kaya Apartmanı'nın bazı bölümleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

YANINDAKİ BİNALAR DA BOŞALTILMIŞTI

Depremlerin ardından boşaltılan binanın çökme riskinin bulunması nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alındı, kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yanındaki iki binanın da tedbir amacıyla boşaltılmasının ardından iş makineleriyle uzman ekiplerin gözetiminde hasarlı binanın yıkımına başlandı.

Yıkımı süren bina bir süre sonra çöktü. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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