YAYINLAR SAAT 21.00'DEN SONRA SERBEST OLACAK

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.