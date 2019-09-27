İstanbul'da salı günü Silivri açıklarında yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbullular, 17 Ağustos korkusunu derinden hissetti. İstanbul'da büyük kaygı yaratan depremin sonrasında ise Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden ard arda açıklamalar geldi.

KORKALIM MI KORKMAYALIM MI?

Kimi "endişe" duyduğunu belirtti kimi ise Silivri depremlerinin, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgisinin olmadığını ifade etti. İşte son 24 saatte yerbilimcilerin, Silivri depremleri ve olası İstanbul depremine ilişkin farklı yorumları...

Prof. Dr. Naci GÖRÜR:

"ENDİŞE DUYUYORUM"

"Ben, salı günkü 4.7'lik Silivri depreminin ardından 'Bu sıkıntılı bir durum' demiştim. Yaşanan depremin beni rahatsız ettiğini de paylaştım. Son 5.8'lik depremle birlikte, üç gündür yaşanan depremler önemli çünkü Orta Marmara Çukuru ile Çekmece gölleri arasındaki fay hattı üzerinde meydana geldi.

Bu hat, sessizliğini çok uzun zamandır koruyan bir hat ve biz deprem bilimcilerin bu hat üzerinde beklediği depremin büyüklüğü ise 7.2'ydi. Yani Silivri açıklarında yaşanan bu iki deprem, kilitlenmiş bir fay hattının batı ucunda meydana geliyor. Bu depremlerin fayın iç dinamiklerini etkilemesinden endişe duyuyorum. Dünkü deprem bu fayda kırılma başlatmıştır."

Prof. Dr. Celal ŞENGÖR:

"FAY HAREKET EDİYOR, BU TEHLİKELİ"

"Bu depremler özel ve fayın kitlendiğini gösteriyor. Burada, deniz altında yapılan çalışmalar gösterdi ki, hakikaten fay hareket etmiyor. Bu çok tehlikeli. Anadolu-Marmara bloğu yılda 2 santim kayıyor. Bu, çelik bir levhayı sürüklemeye benziyor. Her iki Silivri depremi de yanal atılımlı.

Bizi korkutan şey, bu kırılmayan, hareket etmeyen bölgenin batı ucu oldu. Bu kırığın harekete geçtiğini de gösteriyor olabilir. Kilit açılmış olabilir. Bu bizi epey korkuttu. Bunların ürettiği enerjiler büyük depreme nazaran çok küçük. Bunlar, kırık sürecinin başladığını gösteriyor."

Prof. Dr. Ahmet ERCAN:

"KAYGILANACAK BİR DURUM YOK"

"Ben bu depremin arkasından 6.4 büyüklüğünde deprem beklemiyorum. Benim beklediğim iki deprem var. Biri Avcılar-Küçükçekmece deniz içinde, Tekirdağ üzerinde deniz içinde. Dün olanlar bunların odağında olmuştur. Yanal atımların büyük olması nedeniyle yıkım büyük olmayacak. Düşey atım olsaydı Marmara Depremi gibi, beklenen yıkım daha fazla olacaktı.

Her şey olağan seyrinde gidiyor. Bunlar ana deprem gelmeden önce yaşanan küçük, orta boy depremler. Bunlar sürecek. Yıllar boyunca biz bu tür depremleri göreceğiz. Bundan daha büyüğünü de görebiliriz, 6.0'ya kadar varabilir. Daha sonra büyük deprem gelecek. Şu anda kaygılanacak bir durum yok."

Prof. Dr. Şener ÜŞÜMEZSOY:

"KUMBURGAZ ÇUKURU 6.5'LİK DEPREM YAPABİLİR"

"Silivri çukurunda daha büyük bir deprem olmaz. Kumburgaz'a doğru giderse o 6.5'lere doğru gidebilen bir deprem yapabilir. Silivri çukurunda bu tip depremler olur. 1912'de kırılmış olduğu için, burada, Tekirdağ kesiminde sorun yok. Yalova Çınarcık'tan gelen fayda büyük bir deprem yok. En riskli fay Kumburgaz çukurunda, şu an o riski görmüyoruz. Bu depremin artçıları 5'ler civarında olur. Silivri çukurundaki fayların büyüklükleri 6'yı geçecek depremler yapmaz. Ama tekrar söylüyorum Kumburgaz çukurundaki fay kırılırsa o 6.50 şiddetinde deprem yapabilir."

Doç. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU:

"HER AN BÜYÜYEBİLİR, GARANTİSİ YOK"

"Son deprem salı günkü depremle aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı. Bu depremlerin beklenen Marmara Depremi'nin öncüsü mü olduğunu anlayabilmek için depremlerin artçılarına bakmamız, izlememiz gerekiyor. Kesin değerlendirme için biraz daha süreye ihtiyaç var. Birinci şoktan sonra bunu bir süre izlememiz lazım. Artçılar sona erdiği zaman enerji dengelenmiş hale gelecektir. Yani büyük deprem başka bahara kalmış demektir. Bunu şu anda söyleyebilecek durumda değiliz. Bu her an büyüyebilir. Garantisi yok. Silivri açıklarında oldu."

Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ:

"SIKIŞMANIN SONU HAYRA ALAMET DEĞİL"

"20 yıldır söylüyoruz. 'İstanbul önemli bir depreme gebe' diye. Meydana gelen bu deprem, gerek 4.7 ve 5.8'lik deprem, büyük deprem beklediğimiz ana fay ve bunun çevresindeki faylarda yaşandı. Bazı verilere göre de ana fay üzerinde değil onun hemen yanında bulunan bir sıkışmalı fay sistemi içerisinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı'nın ana koluyla benzer özellikler sergilemeyen bir deprem. Bu şunu gösteriyor. Marmara Denizi içerisinde bulunan Kuzey Anadolu Fayı sıkışmaktadır. Bu sıkışmanın sonu da hayra alamet değildir. Bunu söyleyince hemen deprem olacak gibi bir şey de demek istemiyorum."