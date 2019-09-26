Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre İstanbullular, 17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük Gölcük depreminden 20 yıl sonra, bugün saat: 14.00'te yine kendini deprem korkusuyla sokağa attı. Salı günü Silivri açıklarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 5.8'lik deprem İstanbul'da yürekleri ağıza getirdi.

4.7'DEN SONRA "KORKUYORUM" DEMİŞTİ

HABERTÜRK, iki gün önce meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından endişe duyduğunu söyleyen yer bilimci, deprem uzmanı İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür ile konuştu. İşte Görür'ün Silivri'de yaşanan ve 250 yıldır kırılmayan fay hattına ilişkin değerlendirmesi...

GÖRÜR: "SIKINTILI BİR DURUM"

"Ben, salı günkü 4.7'lik Silivri depreminin ardından 'Bu sıkıntılı bir durum' demiştim. Yaşanan depremin de beni rahatsız ettiğini sosyal medyada özellikle paylaştım. Şu ana kadar Orta Marmara Çukuru ile Tekirdağ arasında yaşanan depremlerin büyük bölümü 4'ten küçük olan ve gaz çıkışına bağlı olarak yaşanan depremlerdi.

"BU HAT ÜZERİNDE BEKLENEN DEPREM 7.2"

Ancak şu iki gündür yaşanan depremler önemli çünkü Orta Marmara Çukuru ile Çekmece gölleri arasındaki fay hattı üzerinde meydana geldi. Bu hat, sessizliğini çok uzun zamandır koruyan bir hat ve biz deprem bilimcilerin bu hat üzerinde beklediği depremin büyüklüğü ise 7.2'ydi.

"KİLİTLENMİŞ FAY HATTINI ETKİLEYEBİLİR"

Yani Silivri açıklarında yaşanan bu iki deprem, kilitlenmiş bir fay hattının batı ucunda meydana geliyor. Bu depremlerin fayın iç dinamiklerini etkilemesinden endişe duyuyorum. Bugünkü deprem bu fayda kırılma başlatmıştır.

"250 YILDIR BU HATTA DEPREM OLMADI"

Bu bahsettiğimiz fay hattında 250 yıldır bir deprem yaşanmıyor. Bu fay hattı üzerinde peş peşe yaşanan iki depremin halk arasında tetikleme diye ifade edilen durumu yaratabileceğinden endişe duyuyorum. Üzerinde durmamız gereken bu depremlerin uyarı depremi olması. Tüm yöneticilerin ve İstanbulluların buna göre hareket etmesi gerekir."