2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, 2019'a hava fişek gösterileriyle girdi.

Her yıl olduğu gibi Yeni Zelanda, Samoa, Tonga 2018'e ilk giren ülkeler oldu. Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2018'e giren ilk ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yeni yıl mesajı gönderdi.