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Yeni hafta sağanak ile başlıyor

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre haftanın ilk gününde Marmara'nın batısı, Karadeniz ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde şiddetli olması öngörülüyor

Giriş: 26.06.2023 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yeni hafta sağanak ile başlıyor
Yeni hafta sağanak ile başlıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği tahmin ediliyor.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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