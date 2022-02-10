Yeni dolandırıcılık yöntemi: Altın bulduk hemen ara beni!

Türkiye'de son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez SMS yoluyla yapılan bu yöntemde de birçok kişiye, tanıdık izlenimi verilerek, "Köyde altın bulduk, kimseye söyleme hemen ara beni" şeklinde mesajlar gitmeye başladı.

"KİMSEYE SÖYLEME, KÖYDEN AYRILAMIYORUM"

Çok sayıda mesaj atıp vatandaşları ağlarına düşürmek isteyen dolandırıcılar, son yöntemdeki mesajda da şu ifadeleri kullanmaya başladı:

"Abi ben Mehmet. Benim teyzemgil İzmir'in köyünde zeytinlikteki eski ahır damında temelinden yerden çıkma 1650 adet eski altın bulmuşlar. Bu altınları elimizden çıkaralım. Beni acil ara ve kimseye söyleme köyden ayrılamıyorum."

Habertürk olarak mesajın atıldığı numarayı aradığımızda ise yanıt veren kimse olmadı.

YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

Sahtekârların telefon yoluyla gerçekleştirdiği dolandırıcılık yöntemlerine karşı ise uzun bir süreden bu yana yasal düzenleme bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda da çok sayıda kişi, çay, kahve ve içme suyu vadeden bir numaradan sürekli arandıklarını belirtip internet ortamında isyanını dile getirmişti.

Habertürk'ün ulaştığı firma ise bir su arıtma cihazı için kampanya düzenlediklerini ve çağrıların tamamen tanıtım amaçlı olduğunu iddia etmişti. Ancak arıtma cihazı satan bayiler ise bu tür çağrıların iyi niyetli olmadığını kaydedip vatandaşları uyarmıştı.