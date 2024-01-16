Son dakika: Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı | Danıştay Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeliği için kim, hangi isimler seçildi?

Son dakika: Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı | Danıştay Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeliği için kim, hangi isimler seçildi?

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Can Atalay kararı sonrası çok konuşulan Anayasa Mahkemesi’nde yılın ilk altı ayında üç üyelik kritik bir değişim yaşanacak. İlk değişim hemen bu ay bitmeden gerçekleşecek.

Anayasa Mahkemesi’nin Danıştay kökenli üyesi Muammer Topal’ın görev süresi 30 Ocak’ta dolacak. Topal’ın yerine yine Danıştay üyeleri arasından bir isim Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi olarak atanacak. Bu nedenle Danıştay Genel Kurulu’nda yeni üyenin belirlenmesi için ilk aşama olan bir seçim yapıldı. Seçimde; Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, Üyeler Bilge Apaydın, Aydemir Tunç ve Yalçın Ekmekçi yarıştı.

REKLAM AKÇİL EN YÜKSEK OYU ALDI 112 üyenin katıldığı oylama neticesinde Yılmaz Akçil 40, Bilge Apaydın, 24 Aydemir Tunç 19 ve Yalçın Ekmekçi 18 oy aldı. Bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek üç isim sırasıyla Yılmaz Akçil, Bilge Apaydın ve Aydemir Tunç oldu. Bu üç isim Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu isimlerden birini Danıştay Üyesi olarak atayacak. Yargı kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isimlerden Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil’i Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi olarak atayacağı konuşuluyor. 4 yıl Adalet Akademisi Başkanlığı yapan Yılmaz Akçil, Ayasofya’nın ibadete açılmasına dair tarihi karara imza atmıştı.

YILMAZ AKÇİL KİMDİR? 16 Ağustos 1968 tarihinde Afyon Sandıklı’da doğdu. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Akçil, 27 Şubat 2014-09 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüttü. 17 Aralık 2018 tarihinde Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçildi. Akçil, evli ve dört çocuk babasıdır.