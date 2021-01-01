İHA

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Burçak (62),aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokakta tabancayla vuruldu.

İHA'nın haberine göre, açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan Burçak karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerinin bilincini açık tutmak için seferber olduğu yaralı Hasan B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amcasını vuran şüpheli Mehmet B.'yi merkeze bağlı Sarıağıl köyünde müstakil bir eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Burçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Mehmet B.'nin polisteki ifadesi sürüyor.