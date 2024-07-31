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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Yavuz Ağıralioğlu: Yeni parti kurmak için çalışmalarımız sürüyor | Son dakika haberleri

        Yavuz Ağıralioğlu: Yeni parti kurmak için çalışmalarımız sürüyor

        İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, milletine borcu olduğunu, bu ülkenin bugün yaşadıklarından daha iyisini yaşayacağına inandığını ve müreffeh bir ülke kurabilmek adına Türk milletini vazifeye çağırdığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:27
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        Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması
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        İYİ Parti'den 2023 yılında istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul'da düzenlenen Anadolu Yakası Muhtarları ve İl Dernek Başkanları toplantısında konuştu. Daha önce yeni parti kuracağının sinyallerini veren Ağıralioğlu, çalışmaların sürdüğünü, yanlışı doğruyu analiz etme sürecinde olduklarını aktardı. 27 Temmuz'da iş insanlarıyla da bir araya gelen Ağıralioğlu, "Ekonomiyi düzeltmek adına yol haritaları belirledik. Sorumluluklarımız ağır" dedi.

        Program öncesinde kendisini bekleyen ve partisinde görev almak isteyen yaklaşık 50 genç ile sohbet eden Ağıralioğlu, kuracağı partiye ilişkin isim ve amblem çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vizyon ve misyonlarını da aktaran Ağıralioğlu, "İçinde siyaset yapma ihtiyacı duyulmayacak bir vatan hayalini taşıyorum. Particiliğin çok az rastlandığı bir ülke haline gelebilmeyi diliyorum" diye konuştu.

        Yavuz Ağıralioğlu, programa Emine Küçükali, Murat Uçar gibi çalışma arkadaşları ile katıldı. Parti kurma çalışmalarını milletin taleplerine yanıt vermek amacıyla gerçekleştireceğini vurgulayan Ağıralioğlu, milletine borcu olduğunu, bu ülkenin bugün yaşadıklarından daha iyisini yaşayacağına inandığını ve müreffeh bir ülke kurabilmek adına Türk milletini vazifeye çağırdığını söyledi.

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