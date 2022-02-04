Yangın faciası: 2 kardeş can verdi

Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında Yaman (8) ve Eymen Alantepe (4) kardeşler yaşamını yitirdi.

Yangın faciası, Korgan ilçesi Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen Alantepe kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kardeşlerin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.