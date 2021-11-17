38 yaşında yalnız yaşıyordu! Evde vahşet!

DHA

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde insanın tüylerini diken diken eden bir olay meydana geldi. 4 katlı apartmanda silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı.

EVİN KAPISINA KADAR KAN İZİ

DHA'da yer alan habere göre binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören bina sakinleri durumu hemen polise haber verdi.

Polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Semih Kuyumcu'nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise Kuyumcu'yu bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olduğu düşünülüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.