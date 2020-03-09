İHA

İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen ‘Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri’ müzayedesinde Sultan 2. Abdülhamid’e ait olan Edward Prior markalı saatin 1.1 milyon liraya alıcı bulduğu haberleri medyaya yansımıştı.

"MUHAFAZA ALTINDA TUTULUYOR"

İHA'da yer alan habere göre söz konusu satışla ilgili müzayedeyi düzenleyen Alif Art Galeri’si, bu haberin doğru olmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Sanat galerisinden yapılan açıklamada, "Söz konusu saat kesinlikle satılmadı halen muhafaza altında tutuluyor" denildi.

180 BİN TL'DEN SATIŞA ÇIKARILDI

DHA'da yer alan habere göre II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunmuş, saat rekor bir ücretle, 1.1 milyon liraya alıcı bulmuştu.

II. ABDÜLHAMİD'İN TUĞRASI BULUNUYOR

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior. Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor.

Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.