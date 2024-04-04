Aleyna Tilki ile Serel Yereli, İstanbul Boğazı'na atladı
Aleyna Tilki ile Serel Yereli, deniz mevsimini İstanbul Boğazı'nda açtı. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakan Tilki ile Yereli, bir hayli keyifli vakit geçirdi
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve oyuncu Serel Yereli, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdi.
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Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakan Aleyna Tilki ile Serel Yereli, bir hayli üşüdüklerini söyledi.
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Serel Yereli; "Bizi Boğaz'ın güvenli bölgelerinde, denizanalarının zararsız olduğunu anlatarak yüzdürdükleri için kaptanımıza teşekkürler" notuyla videoyu sevenleriyle paylaştı. Daha sonra Yereli; Aleyna Tilki ile bir fotoğraf paylaşıp, "Boğaz'ın suyu buz" ifadelerini kullandı.
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Serel Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndüğünü açıklamıştı.
Fotoğraflar: Instagram