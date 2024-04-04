Aleyna Tilki ile Serel Yereli, İstanbul Boğazı'na atladı

Serel Yereli; "Bizi Boğaz'ın güvenli bölgelerinde, denizanalarının zararsız olduğunu anlatarak yüzdürdükleri için kaptanımıza teşekkürler" notuyla videoyu sevenleriyle paylaştı. Daha sonra Yereli; Aleyna Tilki ile bir fotoğraf paylaşıp, "Boğaz'ın suyu buz" ifadelerini kullandı.