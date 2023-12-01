Fırtınaların ve soğuk rüzgarların ardından bu hafta sonu Türkiye yeniden ısınıyor. İstanbul’da parçalı bulutlu bir gökyüzünde hava 18-19°C’lere çıkarken cumartesi ve pazar mevsim ortalamasının 6-7°C üzerinde 2 gün geçirecek.

Fakat Marmara yine kuvvetli rüzgarlardan olumsuz etkilenebilir. Cumartesi gün boyu Çanakkale açıklarında ve İstanbul-Adalar arasında kuvvetli güney yönlü rüzgar nedeniyle deniz ulaşımı aksayabilir. Rüzgar şehirlerde 40-50km/saat hıza ulaşacak.

Cumartesi bu lodos yönlü esinti havayı ısıtırken Türkiye genelinde güneşi görebildiğimiz birkaç gün geçireceğiz. Doğu ve Güneydoğu merkezleri ile Karadeniz benzer şekilde ısınıyor. Diyarbakır-Kahramanmaraş-Hatay 15°C’ye yükseliyor.

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Pazar günü rüzgar yine güney yönlerden Marmara’da kıyıları hırpalayacak, tahmini sürati geçtiğimiz günlerden zayıf. Demir atmış gemileri sürükleyen fırtınalar görmüş denizlerimize bu hafta sonu bu rüzgarlar sakin bile gelebilir. Yine de yolculuk yapacaklar hava ve deniz ulaşımının aksaması ihtimalini unutmamalı.

NORMALLERİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Pazar gece yarısından sonra ise Bulgaristan üzerinden Trakya’ya ve İstanbul’a soğuk hava gelerek bu normallerin üstündeki sıcaklıkları düşürecek. Pazartesi İstanbul-İzmir arasındaki tüm merkezlerde yağmur ihtimali yüksek görünüyor. İstanbul yağmurlu bir hafta başlangıcına doğru gidiyor (Salı olmadan yağış kesilir).