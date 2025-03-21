Yabancı turist sayısında gerileme

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,34 oranında bir azalarak 2 milyon 171 bin 942 oldu.

Yılın ilk 2 ayında gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış göstererek 4 milyon 343 bin 60 olarak kayıtlara geçti.

REKLAM advertisement1

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 10,28 (223 bin 222) ile birinci, Almanya yüzde 8,27 (179 bin 512) ile ikinci, Rusya yüzde 7,72 (167 bin 611) ile üçüncü sırada.

ÜLKELER 2025 2025 MİL.PAYI % 2024 2024 MİL.PAYI % 2023 2023 MİL.PAYI % İran 223 222 10.28 226 104 9.85 112 291 6.00 Rusya Fed. 179 512 8.27 187 946 8.19 148 169 7.92 Bulgaristan 167 611 7.72 203 075 8.85 227 695 12.17 Almanya 150 280 6.92 182 887 7.97 150 873 8.07 Gürcistan 102 408 4.72 103 407 4.51 75 607 4.04 DİĞER 1 348 909 62.11 1 391 160 60.63 1 155 779 61.79 GENEL TOPLAM 2 171 942 100.00 2 294 579 100.00 1 870 414 100.00