Reuters

Gelir vergisi kanununun geçici 90. maddesi kapsamında Varlık Barışı'nın süresi altı ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi için tanınan ve yıl sonunda sona erecek süre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.