Van Gölü'ne serinlemek için giren 3 arkadaştan Müslüm Ülgen (21) ile Serhat Elçi'nin (34) cansız bedenleri bulundu, kayıp Ramazan Babat (21) ekipler tarafından aranıyor.

DHA'nın haberine göre Van'da serinlemek isteyen Müslüm Ülgen, Serhat Elçi ve Ramazan Babat, öğle saatlerinde Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne girdi.

Ekipler göl üzerinde tekne ve botlarla arama çalışması yaparken, dalgıçlar 3 arkadaşın kaybolduğu bölgede 25 metreye kadar dalış gerçekleştirdi. Çalışmalarda ayrıca İnsansız Su Altı Robotu (ROV) da kullanıldı. Müslüm Ülgen ile Serhat Elçi'nin cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp Ramazan Babat'ı arama çalışmaları sürüyor. Cenazeler, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderilecek.