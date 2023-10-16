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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!

        Van'da hortum nedeniyle zarar gören 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan öldü!

        Van'da meydana gelen hortum felakete yol açtı. Çatıların uçtuğu duvarların yıkıldığı anlarda toplam 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:57
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          Van'ın Tuşba ilçesinde, hortum nedeniyle duvarları yıkılan, çatıları çöken ya da uçan 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan öldü.

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          AA'da yer alan haber göre kentte dün başlayan sağanak aralıklarla devam ederken, kırsal mahallelerde fırtına etkili oldu.

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          İlçeye 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle Enver Özer, Bahattin Kızıltaş, Necip Özer ve Ziyaeddin Özer'e ait 4 ahırın duvarlarının bir bölümü yıkıldı, çatıları uçtu ya da çöktü. Ahırlardaki yaklaşık 350 büyükbaş hayvandan 22'si öldü

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          aber verilmesi üzerine mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Jandarma, AFAD ve Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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          Ahırı yıkılan Ziyaeddin Özer, AA muhabirine, hortum nedeniyle büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

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          Hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısının çöktüğünü, duvarların yıkıldığını söyleyen Özer, şöyle konuştu:

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          "Bir an deprem oluyor sandık. Rüzgarın ardından büyük bir hortum meydana geldi. Dışarıya çıktığımda çatının 90 büyükbaş hayvanın üzerine çöktüğünü gördüm. 8 hayvanım telef oldu, 3'ünün ayağı kırıldı. Akrabalarımı aradım. Yardımımıza koştular. Yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Hayvanlarımıza dışarda bakamayız. Çadır ihtiyacımız var."

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