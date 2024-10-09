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        Haberler Dünya Fransa'da bakan ve belediye başkanı, Eyfel Kulesi'nin statüsü konusunda anlaşamıyor | Dış Haberler

        Fransa'da bakan ve belediye başkanı, Eyfel Kulesi'nin statüsü konusunda anlaşamıyor

        Fransa Kültür Bakanı Dati, Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor. Dati, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun kulenin "tarihi eser" olarak tescillenmesine karşı çıkmasını anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Bu durumu kişisel bir mesele haline getirmesinden endişe duyulmalı. Bölge valisi de Anne Hidalgo'ya bu konuda bir mektup gönderdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:56
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        Fransa'da Eyfel anlaşmazlığı
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        Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor.

        Dati, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Fransa'nın diğer büyük şehirlerine kıyasla Paris'te kayıtlı ve tescilli tarihi eserlerin sayısının az olmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

        Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak kayıtlı olduğunu ancak tescillenmediğini vurgulayan Dati, kulenin yalnızca tescillenmesi durumunda gerçek anlamda korunabileceğini savundu.

        Dati, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun kulenin "tarihi eser" olarak tescillenmesine karşı çıkmasını anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, "Bu durumu kişisel bir mesele haline getirmesinden endişe duyulmalı. Bölge valisi de Anne Hidalgo'ya bu konuda bir mektup gönderdi." dedi.

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        Kültür Bakanı Dati, Hidalgo'nun bu talebi yerine getirmemesi durumunda Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak tescil edilmesi kararını resen alacağını açıkladı.

        Eyfel Kulesi anlaşmazlığı

        Fransız basınında yer alan haberlere göre, Hidalgo, Eyfel Kulesi'ni halihazırda çok iyi koruduklarını belirtiyor.

        Eyfel Kulesi ile ilgili alınan kararlar, zaman zaman Dati ve Hidalgo arasında anlaşmazlıklara neden oluyor.

        Dati, 2026 Paris Belediye Başkanlığına aday olduğunu ocak ayında açıklarken, 10 yıldır başkentte görev yapan Hidalgo'nun tekrar aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

        Paris'in 7. bölgesinde yer alan Eyfel Kulesi'nin yapımı 2 yıl sürmüş ve 1889'da tamamlanmıştı.

        Kule, Fransız Devrimi'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 1889 Paris Dünya Sergisi için inşa edilmişti.

        1964 yılında Fransa'da tarihi eserler listesine kaydedilen Eyfel Kulesi, 1991'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.

        Fransa'da tarihi eserler için "kayıtlı" ve "tescillenmiş" olmak üzere iki ayrı statü bulunuyor. Tescillenmiş tarihi eserler daha fazla devlet desteği alıyor ve güvenliği artırılıyor.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #eyfel kulesi
        #Fransa
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