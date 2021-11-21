Vahşi cinayette Pakistanlı 3 şüpheliye gözaltı!

DHA

16 Kasım tarihinde ilçede evinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun katil zanlılarının peşine düşen polis ekipleri, adım adım takip ettikleri katillerin izini yine Arnavutköy'deki bir evde buldu.

DHA'nın haberine göre, Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla saklandıkları evde yakalanan Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

10 PAKİSTANLI İÇİN SINIR DIŞI KARARI

Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon yapılan evdeki 10 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.