Uzmanından korkutan uyarı! Adeta hedef tahtası

Tüm dünyadaki koronavirüs vaka sayılarındaki artışla salgının 2'nci 3'üncü dalgası yaşanırken; uzmanlar akciğerlerde oluşturduğu tahribatla yaşamı tehdit eden hastalığın kalp damarlarında pıhtılaşma ve tıkanmaya neden olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, virüsün sadece akciğerle sınırlı kalmayıp tüm dokuları ve damarsal yapıları etkileyebildiğini söyleyerek, kalbin bu hastalıkta adeta hedef tahtası, Covid-19 virüsü karşısında kırılgan bir organ olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şekuri, "Covid -19 enfeksiyonu sadece akciğeri hedef almıyor. Özellikle kalp kası, beyin ve bütün çevresel damarları hedef alıyor. Aynı zamanda kalp kasını besleyen damarları da hedef alıyor. Damarlarda iltihap oluşturuyor. Buna bağlı olarak damarlarda pıhtı oluşuyor bu pıhtı sonucunda da kalp krizi ve beyin felçleri oluşabilir. Aynı zamanda bu hastalarda spazm söz konusu olabilir. Kalp durması ve tehlikeli ritim problemleri meydana gelebilir" dedi.
"SADECE AKCİĞER DOKUSUNU TUTMUYOR"
Covid- 19 enfeksiyonun kalbin kas dokusunu da etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Şekuri, "Bu durumda da kalp yetmezliği gerçekleşebiliyor. Kalp yetmezliği uzun yıllar hastaları ciddi problemlerle, nefes darlığıyla, kapak problemleriyle de karşı karşıya bırakabilir. Covid-19 sadece akciğer dokusunu tutmuyor. Ritim problemlerinden dolayı hastalarda ani kayıplara sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandı.
DAMARIN İLTİHABI HER ORGANI ETKİLİYOR
Bazı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şekuri, "Bu dönemde özellikle koroner kalp hastalığı tanısı alanların, kalp yetmezliği olanların, diyabet ve hipertansiyon hastalarının, obezite hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Bu kişiler koronavirüse yakalandığında hastalıkları ciddi seyredebiliyor. Bu hastalarda özellikle bir göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık olduğu zaman mutlaka en yakın sağlık merkezine müracaat edilmelidir. Damar iltihabı bütün organları ilgilendiriyor dolayısıyla Covid-19 beyin felcine de sebep olabilir" dedi.
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