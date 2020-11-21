Mardin'de 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre yapılan aramada, 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.