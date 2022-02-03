Üretici enflasyonu yüzde 90'ı aştı

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre üretici enflasyonu 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,45 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, imalatta yüzde 10,16, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,62, su temininde yüzde 8,61 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 9,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,66, enerjide yüzde 11,92, sermaye malında yüzde 9,59 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış; yüzde 25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 29,95 ile giyim eşyası alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 162,84, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 138,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en düşük artış; yüzde 2,40 ile metal cevherleri, yüzde 2,86 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,39 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit yüzde 32,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 24,48, ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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