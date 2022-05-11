Ünlü kadayıfçıya silahlı saldırı!

DHA

Son dakika... Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesinde kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ TARAFINDAN ATEŞ EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin´in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.