Keman virtüözü Selçuk Tekay yaşamını yitirdi

Sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Tekay'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Silivrikapı Mezarlığ'na defnedilecek.
Emel Sayın, gönderisinde, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
68 yaşındaki Tekay'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
UNUTULMAZ BESTELERE İMZA ATTI
Usta bestekar ve keman virtiözü Selçuk Tekay'ın en bilinen eserleri arasında; Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, Yorgunum Dostlar, Unuturum Diye Yorma Kendini, Aradığın Aşkı Buldun mu, Vurgun, Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.
SELÇUK TEKAY'IN HAYATI
1953 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde doğan Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve sonrasındaki Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi çok önemli hocalardan istifade etti.
100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay; Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Ahmet Özhan, Ebru Gündeş gibi birçok ünlü sanatçının sahne ve albüm çalışmalarını yönetti, orkestra şefliğini üstlendi.
Selçuk Tekay, 1991 yılında Vurgun, 1992'de Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda, 1993'te Yorgunum Dostlarım adlı eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü kazandı.
Sibel Can: Türk müziğinin en değerli sanatçısı, büyük usta, çok sevdiğim, çalışmaktan onur duyduğum sevgili Selçuk Tekay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekânın cennet olsun, benim canım hocam.
Erol Evgin: Çok değerli bir müzisyen ve bestekârdı. Uzun yıllar birlikte çalıştınız. Ailesine ve sana baş sağlığı diliyorum.
Mahsun Kırmızıgül: Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay ağabeyimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler baş sağlığı dileklerimi sunarım.
Ferhat Göçer: Büyük üstat Selçuk Tekay'ı kaybettik. Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi. Çok üzgünüm.
Behzat Uygur: Çok kıymetli bir ustayı kaybetmişiz. Tüm kıymetliler gibi şarkılarıyla hep var olacak. Allah yakınlarına sabır versin. Mekânı cennet olsun.
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