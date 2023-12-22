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Mersin'de uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer R. operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü´nün uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı ortak teknik ve fiziki çalışmasında, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer R.'nin kentte olduğu tespit edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polisi ve dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan Zafer R., Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.