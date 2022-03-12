Ukrayna askeri bu heykeli koruyor!

İHA

Son dakika haberler... Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Rus saldırılarına karşı etrafı kum torbalarıyla çevrelenen Duke de Richelieu heykeli, Ukrayna askerleri tarafından korunuyor.

ODESSA'DA RUS ÇIKARMASINA KARŞI HAZIRLIK

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın güneybatısında önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan Odessa'da Rus çıkarmasına karşı hazırlıklar sürüyor.

ANITI, KUM TORBALARIYLA SARDILAR

Kentin tarihi yapılarını korumaya çalışan Odessalılar, ünlü Primorsky Bulvarı’nda bulunan Duke de Richelieu Anıtı'nı muhtemel bir Rus saldırısına karşı kum torbalarıyla sardı.

HEYKELİN ÇEVRESİNDE NÖBET TUTUYORLAR

Ukrayna askerleri de kentin sembol yapılarından olan heykelin etrafında nöbet tutmaya başladı.

Odessa'da valilik yapan Duke de Richelieu, kentin modernleşmesine yaptığı katkılarıyla tanınıyor.