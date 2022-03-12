İşte savaşın kahreden yüzü! Burası Donetsk!

AA

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan yerleşim yerlerinde birlikler devriye gezdi.

SİVİLLERİN YARDIM BEKLEYİŞİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre bölgedeki çoğu yerleşim yerinin zarar görmesi ve yıkıma uğraması üzerine, sivillerin tahliye ve yardım bekleyişleri sürüyor.

İKİ HAFTADIR BODRUMLARA SIĞINIYORLAR

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Volnovakha'da siviller iki haftadan fazla bir süredir bodrumlara sığınıyor.

EVLERİNİN YANINA GÖMÜYORLAR

Hayatını kaybeden bazı siviller ise akrabaları tarafından evlerinin hemen yanına gömüldü. Ölenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

HARKİV'DE OKUL BİNASI VURULDU

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir okul binası ise Rusya'nın hava saldırısı sonucu yıkıma uğradı.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Son dakika haberlerine göre, soğuk havanın etkili olduğu bölgede kelimenin tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor.