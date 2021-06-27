Uğurtan Sayıner'i kaybettik!

DHA

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

REPLİKLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak özellikle de 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Sayıner, "Sevim Koş" ve "Benim adım Cemil" raplikleriyle hafızalara kazındı. Sayıner ayrıca, 'Perihan Abla', 'İki Koca Adam', 'Avanak Dedektör', 'El Kızı', 'Küçük Esnaf', 'Herakles', 'Heykelin Sırrı', 'Yağmurdan Sonra' ve 'Bir Kurşun' gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

"DOSTLAR MASADAN EKSİLİYOR"

Sayıner'in sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu. Usta oyuncu, 'Bizimkiler' dizisinde 'Çayçı Abbas' karakterini canlandıran Hikmet Karagöz'ün vefatıyla ilgili paylaşımda bulunmuş. Sayıner, Karagöz'ün fotoğrafına "Masadan eksiliyor dostlar." notunu düşmüş.