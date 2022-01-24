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Osmaniye Valiliği'nden uçurumdan atıldığı iddia edilen kadın hakkında açıklama

Osmaniye'de darbedilip uçuruma atıldığı iddia edilen A.E. isimli kadınla ilgili Osmaniye Valiliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamada, "Doğru bilgi; A.E. isimli kadının sevgilisi ile tartıştıkları ve tartışma sonucunda bayanın uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiği, uçurumdan atlayan şahsın jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldığı yönündedir" denildi

24.01.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Uçuruma atıldığı iddia edilen kadınla ilgili açıklama
DHA

Olay, dün gece merkez ilçeye bağlı Zorkun Yaylası yolundaki seyir tepesinde meydana geldi. Çevredekiler, bir kadının darbedilip uçurumdan atıldığını iddia ederek durumu, jandarma ekiplerine bildirdi.

Kimliğinin A.E. olduğu belirlenen kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.E., taburcu edildi. Polise ifade veren A.E.'nin, sevgilisiyle tartıştıktan sonra uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiğini söylediği öğrenildi.

VALİLİKTEN 'DOĞRU BİLGİ' AÇIKLAMASI

Osmaniye Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan haberlerde bir şahsın darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atıldığı ifadeleri yer almıştır. Olaya dair doğru bilgiler aşağıdaki açıklamada yer almaktadır. 23 Ocak günü saat 01.40 sıralarında Osmaniye ili Seyirtepesi mevkiinde bir şahsın dövülerek uçurumdan atıldığı yönünde yapılan basın haberinde yer alan bilgi doğru değildir. Söz konusu olayda doğru bilgi; A.E. isimli kadının sevgilisi ile tartıştıkları ve tartışma sonucunda bayanın uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiği, uçurumdan atlayan şahsın jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldığı yönündedir" denildi.

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