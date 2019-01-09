Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin, ''Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" dedi.



Kurum, "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" diye konuştu.



Ayrıntılar geliyor...