Twitter çöktü!

Sosyal medya platformu Twitter'a TSİ 15:00 sonrasında giriş yapılamıyor.

Downdetector verilerine göre kullanıcılar web ve mobil uygulama üzerinden uygulamaya girilemediğini rapor ediyor.

Twitter sistemin ne zaman düzeleceğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ayrıntılar gelecek...