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SON DAKİKA | Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor? 11 Şubat Twitter erişim sorunu yaşanıyor

Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor?

Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim problemi Twitter kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılan platformlardan biri olan Twitter'ın yüklenememesi üzerine Twitter çöktü mü sorusu gündeme geldi.

11.02.2022 - 21:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu gündeme oturdu. Pek çok Twitter kullanıcısı 11 Şubat Cuma günü Twitter'ı açamadığını, paylaşım yapamadığını dile getirince Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor sorusu internette en çok araştırılan konular arasına girdi.  Downdetector, 11 Şubat Twitter erişim sorunu ile ilgili merak edilenlere dair açıklamada bulundu. 

  • TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Dijital platformlarda yaşanan arıza ve erişim prblemlerini tespit etmekle ünlü olan Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde sosyal medya uygulaması Twitter'a erşim sorunu yaşanıyor. 

  • Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı veriliyor.

  • Türkiye'de özellikle İstanbul ev Ankara'daki pek çok kullanıcı Twitter'da paylaşım yapamadığını dile getiriyor. 

    Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

  • TWİTTER ERİŞİM SORUNU HARİTASI

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