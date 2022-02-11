Twitter çöktü mü, Twitter neden yüklenmiyor?

Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu gündeme oturdu. Pek çok Twitter kullanıcısı 11 Şubat Cuma günü Twitter'ı açamadığını, paylaşım yapamadığını dile getirince Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor sorusu internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Downdetector, 11 Şubat Twitter erişim sorunu ile ilgili merak edilenlere dair açıklamada bulundu.