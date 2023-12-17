Yunus Emre Erzen'in silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini aktaran şüpheli Murat Özer, maktulü engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını, arabaya bıraktığı silahın da nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Fezlekede, yürütülen soruşturma kapsamında, kamu davası açmak üzere yeterli şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.