2019 büyüme rakamı açıklandı

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyürken, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılında yüzde 0,9 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.
Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019 yılında 51 bin 834 TL, yani 9 bin 127 dolar olarak hesaplandı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 7.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 3.7 ve tarım sektörü yüzde 3.3 arttı. İnşaat sektörü yüzde 8.6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1.8 azaldı.
SON ÇEYREKTE YÜZDE 6 BÜYÜDÜK
GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,0 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.0 arttı.
GSYH 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.
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