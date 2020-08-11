DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 9 Ağustos günü Cengiz Karataş, ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş'ı (7),yanına alıp vakit geçirmek istediğini söyledi. Ancak kızı Dilan'ı 16.00'da, annesine teslim edeceğini söyleyen Cengiz Karataş'tan haber alınamadı.

BABASI 7 YAŞINDAKİ DİLAN'I ASTI

DHA'da yer alan habere göre baba ile kızından haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Yapılan arama çalışmasının ardından baba ile kızının ayrı ilçelerde ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Küçük Dilan'ın babası tarafından asılarak öldürüldüğü belirlendi.

BİR GÜN SONRA İKİNCİ VAHŞET

Bu vahşetten bir gün sonra ise Ordu'nun Fatsa ilçesinde Soner Durgun (22),kendisini ve birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş (31) benzin dökerek yaktı. Ağır yaralanan, vücudunda 2'nci derece yanıklar olan Merve Yerlitaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ZANLININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Tedaviye alınan Merve'nin katili Soner Durgun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Soner Durgun'un, motorlu testerenin içindeki benzini Merve'nin ve kendisinin üzerine döküp yakması ise vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

48 saatte Hatay ve Ordu'da peş peşe yaşanan iki cinayete, sosyal medyada büyük tepki yağdı. On binlerce sosyal medya kullanıcısı Dilan ve Merve'nin fotoğraflarını paylaşarak katillere ateş püskürdü.