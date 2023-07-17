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        Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı!

        FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez zafere ulaştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 03:17
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        Filenin Sultanları şampiyon!
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        FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

        Mücadeleye Ebrar Karakurt'un kullandığı etkili servislerle 3-0'lık seriyle başlayan milliler, setin başında etkili oyununu sürdürerek 3 sayılık (8-11) farkı korudu. Çin başantrenörü Cai Bin'in molasının ardından hücum etkinliğini artıran Asya ekibi, aradaki farkı kapatarak bir sayıyla (13-12) öne geçti. Setin ortalarına kadar iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, Derya Cebecioğlu'nun servis turunda yakalanan 4 sayılık seriyle 19-16 öne geçen milliler, son ana kadar çekişmeli geçen ilk seti 25-22 önde tamamladı.

        İkinci sete etkili başlayan milli takım, setin başlarında dört sayılık (5-9) fark yakaladı. Smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, aradaki farkı bir sayıya (9-10) indirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin molasının ardından toparlanan milliler, Vargas'ın servis turunda farkı yeniden 4 sayıya (10-14) çıkardı. Milli takımın hücumda yaptığı hatalardan 5 sayılık seri yakalan Asya ekibi, 16-15 öne geçti. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Çin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

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        Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, milliler, Ebrar Karakurt'la arka arkaya bulduğu sayılarıyla farkı 4 sayıya (5-9) çıkardı. Asya ekibi orta hücumlarıyla farkı kapatmaya çalışsa da milliler, Vargas ve Eda Erdem Dündar'ın sayılarıyla setin ortalarında farkı 7 sayıya (9-16) çıkardı. Setin sonlarında etkili oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti 25-19 önde tamamladı.

        Dördüncü sete iyi başlayan Çin, setin başlarında 3 sayı (6-3) öne geçti. Milliler Vargas ile bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatarak 6-6'da beraberliği yakaladı. Milli takım, Zehra Güneş'in blokları, Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum sayılarıyla setin ortalarında farkı 5 sayıya (7-12) çıkardı.

        Setin sonuna kadar etkili oyunu sürdüren milli takım, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

        Salon: College Park Center

        Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Myoi Sumie (Japonya)

        Çin: Diao, Li, Yuanyuan Wang, Gong, Yunlu Wang, Yuan (Mengjie Wang, Xu, Zhong, Zheng, Du, Yang, Gao, Ni)

        Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, İlkin Aydın)

        Setler: 22-25, 25-22, 19-25, 16-25

        FİLENİN SULTANLARI KUPAYI KALDIRDI

        2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı.

        Maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşayan başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyaları Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

        Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.

        Milliler, şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

        MELİSA VARGAS "EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ

        Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.

        Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.

        BRONZ MADALYA POLONYA'NIN OLDU

        Polonya ile ABD, Milletler Ligi'nde bronz madalya müsabakasında karşılaştı.

        Rakibini, 25-15, 16-25, 25-19, 18-25 ve 17-15'lik setlerle 3-2 yenen Polonya, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Polonya, organizasyon tarihinde ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.

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        #Son dakika haberler
        #FIVB Milletler Ligi
        #Türkiye Çin
        #Voleybol
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