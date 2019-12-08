AA

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, hafta sonları farklı illerden gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

YUMUŞAK BİR İKLİMİ VAR

AA'da yer alan habere göre bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle öne çıkan Halfeti, yurt genelinde havaların soğumaya başladığı bu dönemde uygun iklimiyle misafirlerine güzel bir gün geçirme imkanı sağlıyor.

FIRAT'IN KIYISINDA YÜRÜYÜŞ

Bölgeye gelenler Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp, tekne turlarıyla da bölgenin güzelliklerini keşfediyor.

GÜNEYDOĞU'NUN 'SAKLI CENNETİ'

"Güneydoğu'nun saklı cenneti" olarak da adlandırılan bölgede, su altında kalan caminin minaresi ziyaretçilerin başlıca uğrak noktası oluyor.

ZİYARETÇİLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Aralık ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının hafta sonu 13-14 derecelerde seyrettiği Halfeti’de ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekme imkanı buluyor.

"İNSAN BURADA HUZUR BULUYOR"

İstanbul'dan hafta sonu tatili için Halfeti'ye gelen ve tekne turuna katılan Hümam Özkara, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği bölgeden çok etkilendiğini belirterek, "Gerçekten çok sakin bir şehir. İnsan burada huzur buluyor. Burayı herkes mutlaka görmeli" diye konuştu.