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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Turgut Altınok Habertürk'e konuştu: Görev verilirse hazırız

        Turgut Altınok Habertürk'e konuştu: Görev verilirse hazırız

        Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara'yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş'tan sonra Ankara'ya ok gibi biri lazım" dedi

        Aykut Türel
        aturel@haberturk.com
        Giriş: 31.07.2023 - 11:44
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        Turgut Altınok Habertürk'e konuştu: Görev verilirse hazırız
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        2024 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili partilerde hazırlıklar sürüyor. Gözler ise büyükşehir adaylarında... En çok merak edilen illerden birisi de Başkent Ankara... AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için kulisler hareketlendi. İsmi adaylık için konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

        "ANKARA İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR"

        Keçiören'de yıllarca başarılı bir belediye başkanlığı performansı sergilediğini belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız?" sorusuna "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara’yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş’tan sonra Ankara’ya ok gibi biri lazım" dedi.

        ALTINOK: HER KESİMDEN OY ALABİLİRİM

        Altınok, AK Parti’nin adayının Ankara’da her kesimden oy alabilecek bir isim olması gerektiğini söyledi.

        Altınok, "2019 yerel seçimlerinde Keçiören'de bizim her kesimden oy alabildiğimiz net bir şekilde görüldü. Ankara genelinde de ipi göğüsleyecek oyu alma potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Partimiz, ittifakımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse biz Ankara Büyükşehir için hazırız" ifadelerini kullandı.

        #turgut altınok
        #AK Parti
        #son dakika
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #Son dakika haberler
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