Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş isimli terörist, Tunceli'de düzenlenen PKK operasyonlarında etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.